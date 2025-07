Morte misteriosa de adolescente em Manaus intriga investigadores Isabelle Dineri Martins foi encontrada com sinais de tortura e espancamento Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 19h23 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h23 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Isabelle Dineri Martins, de 15 anos, foi encontrada morta em Manaus após sair de casa.

A jovem foi vista pela última vez no dia 25 de julho, quando chamou um carro por aplicativo.

Isabelle apresentava sinais de tortura e espancamento ao ser levada ao hospital.

A Polícia Civil investiga o caso e a causa da morte será confirmada após necrópsia.

Caso Izabele: adolescente de 15 anos morre após sair para encontrar amigo misterioso

Isabelle Dineri Martins, uma adolescente de 15 anos, foi encontrada morta em Manaus após sair para encontrar uma pessoa cuja identidade ainda não foi revelada. Ela foi vista pela última vez no dia 25 de julho, após deixar a casa dos familiares no bairro Santo Agostinho. No dia seguinte, Isabelle foi levada ao hospital João Lúcio com sinais de espancamento e cabelos cortados.

A suspeita é que ela tenha sido agredida e abandonada em via pública. A família relatou que Isabelle saiu de casa após chamar um carro por aplicativo durante as férias escolares. A tia registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, mas preferiu não falar com a imprensa.

A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. A causa exata da morte será determinada após a necrópsia no Instituto Médico Legal. Muitas perguntas ainda permanecem sem resposta sobre o que aconteceu entre o desaparecimento e a descoberta do corpo da jovem.

