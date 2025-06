Morte trágica do cantor Luca Markezi em Itacaré (BA) Artista foi esfaqueado pela namorada adolescente e não resistiu Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h46 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantor de piseiro, Luca Markezi morre esfaqueado pela namorada de 17 anos na Bahia

O cantor de piseiro Lucas dos Santos Lima, conhecido como Luca Markezi, morreu aos 27 anos após ser esfaqueado por sua namorada, uma adolescente de 17 anos, em Itacaré, Bahia. Câmeras de segurança registraram Luca ensanguentado tentando buscar ajuda em comércios locais antes de sucumbir aos ferimentos.

A jovem acompanhou a vítima ao hospital e confessou o crime após ser questionada por médicos e policiais. Alegando legítima defesa, ela foi detida e aguarda as investigações.

Luca estava prestes a lançar um DVD com músicas inéditas e planejava uma turnê nacional. O empresário do cantor mencionou um histórico de agressões no relacionamento, incluindo um incêndio na casa do artista que não foi formalmente registrado.

Assista em vídeo - Cantor de piseiro Luca Markezi morre esfaqueado pela namorada de 17 anos na Bahia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!