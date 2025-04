Motorista acusado de atropelar amigas em São Caetano permanece preso Famílias das vítimas contestam depoimento e alegam alta velocidade no acidente Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 20h53 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h53 ) twitter

Famílias de meninas mortas atropeladas em SP contestam versão do motorista e ele fica preso

Isabelli e Isabella, amigas de longa data, perderam a vida em um atropelamento em São Caetano do Sul enquanto retornavam de uma comemoração. O acidente ocorreu na Avenida Goiás e foi registrado por câmeras de segurança. O motorista envolvido, Brendo, de 26 anos, foi detido no local e levado à delegacia. Ele afirmou que não estava alcoolizado e que respeitava o limite de velocidade da via.

As famílias das jovens contestam essa versão, apontando que as imagens sugerem que Brendo estava acima do limite permitido. Uma testemunha relatou à polícia que ele participava de um racha no momento do acidente. A polícia trabalha para identificar um segundo veículo supostamente envolvido na corrida.

A delegada responsável pelo caso indicou que a velocidade parecia superior ao permitido. As investigações continuam para determinar se Brendo será acusado de homicídio doloso ou culposo. As famílias aguardam justiça enquanto se preparam para o velório das jovens.

