Motorista de aplicativo é encontrado morto em porta-malas em Minas Gerais Corpo de Fábio Dias da Silva apresentava sinais de violência Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h19 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro do porta-malas do carro em Minas Gerais

O motorista de aplicativo Fábio Dias da Silva, de 45 anos, foi encontrado sem vida em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O corpo estava no porta-malas de um carro alugado e apresentava diversos sinais de agressão. A vítima não possuía antecedentes criminais e a razão do crime ainda não foi esclarecida.

Fábio desapareceu após uma corrida no bairro Justinópolis, conforme divulgado pela família nas redes sociais. O veículo foi abandonado durante a madrugada, levantando suspeitas entre os vizinhos que acionaram a polícia pela manhã. Ao chegarem, os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros, que abriram o porta-malas e descobriram o corpo. Fábio estava com mãos e pés amarrados e envolto em um saco plástico. Até o momento, o motivo por trás do crime permanece desconhecido.

Assista em vídeo - Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro do porta-malas do carro em Minas Gerais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!