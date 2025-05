Corpo de adolescente desaparecida é encontrado enterrado nos fundos de chácara

O corpo de Ana Beatriz, de 15 anos, acaba de ser encontrado enterrado nos fundos de uma chácara. A adolescente passou quase um mês sendo considerada desaparecida. Um homem está preso. Ele seria amante da Ana Beatriz e teria cometido o crime por medo de ela revelar o caso extraconjugal. Esse suspeito recebeu a informação de que a garota estaria grávida. Uma perícia constatou que a adolescente não estava grávida. A polícia acredita que ela tenha feito isso para dar um susto no amante. A mulher do suspeito, por enquanto, não é suspeita de participar do crime.



