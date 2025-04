Mulher desaparece após trabalho em Tatuí; ex é preso por feminicídio Corpo de Raíza Martins dos Santos foi encontrado carbonizado em seu carro. Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 20h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h39 ) twitter

Raíza desaparece após sair do trabalho e preocupa família com mensagem suspeita

Raíza Martins dos Santos, de 29 anos, desapareceu após deixar o trabalho em Tatuí, São Paulo. Seu corpo foi encontrado carbonizado dentro do carro, e Rafael dos Santos, seu ex-companheiro, confessou o crime após ser preso. Imagens de câmeras mostraram Raíza saindo do trabalho e entrando no carro de Rafael. Horas depois, o veículo foi localizado em um canavial.

A família ficou preocupada com uma mensagem suspeita recebida pela mãe de Raíza, que parecia não ter sido escrita por ela. Isso levou à busca policial que resultou na descoberta do corpo e na prisão de Rafael. A relação entre eles era marcada por violência não denunciada oficialmente. Rafael responderá por feminicídio e ocultação de cadáver.

