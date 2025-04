Policial militar morre após confronto com GATE em São Paulo Discussão conjugal leva a troca de tiros com quatro agentes feridos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 01h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 01h39 ) twitter

Policial militar morre após trocar tiros com agentes do GATE durante briga com a esposa em SP

No bairro do Limão, zona norte de São Paulo, o policial militar Rogério morreu durante uma troca de tiros com o GATE. Após discutir com a esposa e ameaçar se suicidar, Rogério chamou atenção dos colegas de corporação, que foram até seu apartamento. Ao chegarem, encontraram o militar armado na varanda.

O GATE foi chamado após Rogério disparar contra os policiais que atendiam à ocorrência. Durante a tentativa de negociação, Rogério tornou a atirar, atingindo quatro agentes. Em resposta, o grupo tático revidou, atingindo fatalmente o militar. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que todos os procedimentos seguiram os protocolos estabelecidos, garantindo apoio às famílias afetadas e aos policiais feridos.

