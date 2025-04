Sobrinho mata tio de 73 anos dentro de casa e tenta esconder o corpo, em Santos (SP)

Um homem matou o seu tio, de 73 anos, dentro da casa dele e ainda tentou esconder o corpo, em Santos, litoral de São Paulo. Revair já tinha uma prisão preventiva contra o sobrinho, Jaziel. Por isso, a família da vítima, que encontrou o seu corpo, estranhou o fato do suspeito ter estado na casa do tio. O corpo de Revair foi encontrado escondido embaixo de uma cama. A polícia foi acionada e o assassino foi preso em flagrante.



