Bancário é preso após atropelar e matar diarista no Distrito Federal Suspeito não prestou socorro e ficou foragido por cinco dias após o acidente Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 01h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 01h40 )

Polícia prende bancário que atropelou e matou uma diarista e fugiu sem prestar socorro, no DF

A polícia prendeu Daniel Henrique da Silva, bancário acusado de atropelar e matar a diarista Maria Núbia dos Santos, de 46 anos, em Brasília. O acidente ocorreu enquanto Maria Núbia se dirigia ao trabalho. Após a colisão, Daniel fugiu sem prestar socorro e permaneceu escondido por cinco dias.

Daniel apresentou-se à delegacia acompanhado por advogados e optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. De acordo com a investigação policial, ele passou várias horas em um bar de poker antes do incidente, onde consumiu bebidas alcoólicas. Imagens de segurança mostram que ele saiu do carro após a colisão para observar a vítima, mas não ofereceu assistência.

O veículo envolvido no acidente foi localizado na garagem da residência de Daniel. Durante o período em que esteve foragido, ele buscou atendimento médico e apresentou um atestado de estresse pós-traumático às autoridades. Três amigos dele estão sendo investigados por supostamente auxiliá-lo durante sua fuga. Daniel foi indiciado por homicídio qualificado devido à embriaguez ao volante e aguarda julgamento sob custódia policial.

Assista em vídeo - Polícia prende bancário que atropelou e matou uma diarista e fugiu sem prestar socorro, no DF

