Mulher é morta pelo noivo em Bragança Paulista após cancelar casamento Vinícius cometeu o crime após Caroline desistir da união Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 21h36 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h37 )

Mulher é morta pelo noivo em São Paulo após desistir do casamento dias antes da cerimônia

Em Bragança Paulista (SP), Vinícius, um mecânico de avião, assassinou sua noiva Caroline, uma comissária de bordo recém-formada. O casal havia planejado se casar e até comprou uma padaria para administrar juntos. No entanto, poucos dias antes da cerimônia, Caroline decidiu terminar o relacionamento devido ao comportamento possessivo de Vinícius. Enfurecido com a decisão dela, ele a matou e depois tirou a própria vida. Antes do crime, Vinícius colocou um cartaz de “luto” na padaria do casal. As autoridades investigam os motivos do crime e buscam entender o que levou Caroline a romper o noivado. A tragédia serve como alerta para os sinais de relacionamentos abusivos.

