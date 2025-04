Adolescente de 13 anos tenta matar a própria mãe com café envenenado no Pará

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida ao tentar matar a própria mãe com café envenenado em Vitória do Xingu, no Pará. A jovem teria misturado veneno na bebida após a mãe proibi-la de namorar um rapaz de 20 anos. A rápida ação médica no hospital municipal garantiu que a mulher sobrevivesse. O Conselho Tutelar acompanha o caso, que é investigado pela Polícia Civil. A Justiça autorizou a internação provisória da adolescente, que será transferida para Belém após exames.



