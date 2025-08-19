Mulher escapa de cárcere privado em Canoas após mais de 20 horas Ex-namorado foi preso em flagrante; vítima já tinha medida protetiva Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 23h50 (Atualizado em 18/08/2025 - 23h50 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante após manter sua ex-namorada em cárcere privado por mais de 20 horas em Canoas. A mulher possuía uma medida protetiva contra ele, mas o agressor violou a ordem judicial. Durante um momento de descuido do agressor, ela conseguiu pegar as chaves, escapar do apartamento e chamar a polícia.

O relacionamento entre a vítima e o agressor era recente. Ela desconhecia que ele tinha um extenso histórico criminal, incluindo crimes como ameaça, lesão corporal e tráfico de drogas. A polícia agiu rapidamente para localizar e prender o suspeito no mesmo dia. Considerando seus antecedentes criminais, a justiça decretou sua prisão preventiva.

