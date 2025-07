Mulher presa em São Paulo com arsenal em mala rosa Paula Moraes da Silva levava armamento para Feira da Madrugada Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h25 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h25 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Paula Moraes da Silva, técnica de enfermagem de 34 anos, foi presa em São Paulo com armas em uma mala rosa.

Ela transportava um fuzil AK-47, uma pistola com numeração raspada e mais de 100 munições.

Paula pretendia vender as armas na Feira da Madrugada, em São Paulo, e já tinha antecedentes por tráfico de drogas.

A polícia investiga possíveis viagens semelhantes e Paula foi encaminhada para audiência de custódia.

Mulher é presa em ônibus com arsenal dentro da mala; ela ia vender as armas na Feirinha da Madrugada

Paula Moraes da Silva, técnica de enfermagem de 34 anos, foi presa em São Paulo após ser flagrada transportando armas dentro de uma mala rosa em um ônibus interestadual vindo de Pelotas, Rio Grande do Sul. Durante uma fiscalização no centro da capital paulista, a polícia descobriu um fuzil, uma pistola com numeração raspada e mais de 100 munições na bagagem.

A identificação de Paula foi possível graças às imagens das câmeras de segurança da rodoviária no Rio Grande do Sul. Ela pretendia vender as armas na Feira da Madrugada, um conhecido centro comercial em São Paulo. Apesar das acusações e dos antecedentes por tráfico de drogas, Paula negou envolvimento no crime durante seu depoimento.

Após sua prisão em flagrante, Paula foi encaminhada para audiência de custódia e o arsenal apreendido passará por perícia. A polícia continua investigando se outras viagens semelhantes ocorreram sem serem detectadas pelas autoridades.

