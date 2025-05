Mulher presa por agredir fatalmente namorada do ex-marido no Rio Acusada foi detida em supermercado na Baixada Fluminense Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h43 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h43 ) twitter

Mulher flagrada agredindo e matando namorada do ex-marido é presa no Rio de Janeiro

Andresa dos Santos foi detida após ser capturada em um supermercado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ela é acusada de agredir até a morte Jéssica dos Santos Moreira. Câmeras de segurança flagraram Andresa atacando Jéssica após descer de uma moto, jogando álcool em seu rosto e iniciando uma briga física, que levou à morte da vítima.

O ataque ocorreu na presença de Jorge Irã Nola Dias, que assistiu sem intervir. Jorge mantinha relacionamentos com ambas as mulheres e teria levado Andresa até Jéssica. Ele agora é procurado pela polícia sob suspeita de participação no planejamento do ataque.

A investigação busca determinar o grau de envolvimento de Jorge no crime. Um mandado de prisão contra ele já foi emitido, e esforços estão em andamento para capturá-lo.

