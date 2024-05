‘Não é humano’, diz testemunha sobre mãe que matou a filha de dez meses e colocou no congelador por 30 dias Mulher assumiu que tirava a bebê todas as noites e a tratava como se ela estivesse viva; entenda o caso

Mulher mata a própria filha e deixa bebê congelada durante 30 dias (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre o caso de Simary, frentista e mãe solteira de dois filhos pequenos. A mais nova, Sofia Rayane de dez meses, e o outro com sete anos. A mulher protagonizou um crime contra a bebê em Jaboatão dos Guararapes (PE). Ela teria envenenado a pequena com chumbinho e a colocado no congelador. Durante a noite, a mulher tirava o corpo da criança para ninar, e manteve essa rotina por 30 dias.

Para esconder o que havia feito, Simary passou todo o período mentindo para as pessoas sobre onde estaria a bebê. A frentista contava que Sofia estava com a avó e o pai. A melhor amiga da mulher contou que a menina teria desaparecido e os parentes procuravam pela criança. A suspeita chegou a dizer, no almoço no domingo do Dia das Mães, que a filha teria viajado para Gravatá (PE), com a avó.

Além disso, a mulher também criou números falsos para se passar por familiares, com o objetivo de confirmar as mentiras que contava aos parentes e amigos próximos. A testemunha revelou que após muitas ligações, conseguiu falar com Simary, e pediu para mulher ir até sua casa para conversar. “Ela chegou por volta das 3h50 da manhã, me entregou um pacote de chumbinho e falou que tinha matado a filha e disse que planejava matar o outro filho, de sete anos, depois tirar a própria vida”, relatou.

Após saber o que realmente tinha acontecido com Sofia, a amiga levou a criminosa até a delegacia e os policiais a prenderam. Os agentes foram com a testemunha até a casa da frentista, e quando abriram o congelador, encontraram a bebê.

Os investigadores ainda não sabem o que motivou o crime, mas Simary contou para a amiga que matou a filha por não ter apoio da família. A mulher suspeita que a criminosa também tenha sofrido com depressão pós-parto. “Guardar o corpo de uma criança de dez meses não é humano”, desabafou a testemunha.

