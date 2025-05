Onde está Maria Catarina? Polícia busca por corpo de criança enterrada pelo padrasto Desparecimento da menina chamou atenção dos vizinhos que não a viam mais com a mãe na rua; saiba mais Cidade Alerta|Do R7 20/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Padrasto afirmou apenas ter enterrado a enteada de dois anos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta exibiu um caso repleto de controvérsias ocorrido na cidade de Afonso Bezerra, no estado do Rio Grande do Norte. Maria Catarina, uma bebê de dois anos desapareceu sem deixar rastros, deixando as autoridades e vizinhos confusos. Ela morava com a mãe, Thalita, e padrasto Ubiratam.

Fora de casa, eles aparentavam ser uma família feliz para quem estava ao redor. A criança costumava sair na rua com a mãe para passear e brincar e vizinhos começaram a notar sua ausência e foram questionar a mãe sobre onde estava Maria Catarina. A resposta imediata foi que havia ido morar com o pai em outro estado.

Após um tempo, agentes de saúde foram até a casa de Thalita e Ubiratam para perguntarem sobre os registros de vacinação da criança. A mãe afirmou que essas questões deveriam ser resolvidas com o pai da menina que agora já não morava mais no estado. Sendo assim, os agentes pediram o nome e número de telefone do homem e ligaram para ele. Surpreso, o pai afirmou que a filha não morava com ele, e que inclusive, não a via há mais de um ano por proibição da parte da mãe. Contudo, ele contou que sempre ligava e perguntava por Maria Catarina e a resposta era que ela estava bem.

Com isso, a polícia foi acionada e verificaram que a bebê não estava matriculada em nenhuma creche ou unidade de saúde com registros de vacina. Após um longo interrogatório com o casal, o padrasto não confessou ter matado a enteada, apenas enterrado o corpo há cerca de um ano. Entretanto, ele se recusou a contar em qual local se encontrava. Por outro lado, a mãe apenas disse ter agredido a filha.

‌



Uma força-tarefa foi acionada para localizar a menina e segue em andamento. Até o momento a suspeita da polícia é que o corpo esteja em uma antiga área de fabricação de cerâmica.

Confira a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.