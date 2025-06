Operação no Piauí prende mulheres ligadas ao PCC por aliciamento Suspeitas usavam redes sociais para atrair jovens com promessas de luxo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 23h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h42 ) twitter

RH do PCC: mulheres são presas suspeitas de aliciar menores para entrar na facção

Uma operação policial no Piauí resultou na prisão de 11 mulheres acusadas de integrar a facção criminosa PCC. Elas utilizavam redes sociais para aliciar adolescentes, exibindo uma vida luxuosa como forma de atração.

A operação cumpriu 26 ordens judiciais. As mulheres desempenhavam papel estratégico na facção, usando as redes sociais para iludir e recrutar jovens. Entre as presas estão Patrícia Rainara, detida na zona norte de Teresina, e Claudinira Campelo, capturada na zona leste e já acusada de outros crimes.

O secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, destacou a importância das redes sociais na estratégia de aliciamento. Das 11 mulheres detidas temporariamente, há intenção de converter suas prisões em preventivas conforme as investigações avançam para identificar mais envolvidas.

Assista ao vídeo - RH do PCC: mulheres são presas suspeitas de aliciar menores para entrar na facção

