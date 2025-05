Padrasto de menino de dois anos preso após laudo do IML revelar agressões Laudos indicam lesões incompatíveis com causas naturais no corpo de Rhavi Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h48 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h48 ) twitter

Caso Rhavi: padrasto de menino de 2 anos encontrado morto é preso preventivamente após laudos do IML

Manoel Pedro, de 28 anos, padrasto do menino Rhavi, foi preso preventivamente após laudos do Instituto Médico Legal revelarem múltiplas lesões no corpo da criança. As lesões são incompatíveis com causas naturais. A investigação sugere que as agressões ocorreram na noite anterior à morte do menino, contrariando a versão inicial apresentada por Manoel e pela mãe de Rhavi. Durante o interrogatório, Manoel negou ter agredido o enteado, alegando que Rhavi teria passado mal subitamente. No entanto, as evidências sustentam a acusação de homicídio.

