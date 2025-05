Pai contrata assassino após descobrir mensagens impróprias do amigo à filha Descoberta de mensagens leva Amaury a planejar homicídio com Ezequiel Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h36 ) twitter

Pai mata amigo de infância após descobrir que ele tentou beijar a filha dele

Ao acessar o celular da filha, Amaury encontrou mensagens inapropriadas enviadas pelo amigo Rafael, sugerindo comportamento inadequado quando embriagado. Inconformado com a situação, Amaury contratou Ezequiel por R$ 4 mil para planejar e executar o assassinato de Rafael.

O crime ocorreu na residência de Rafael, onde ele foi morto a facadas. Após o assassinato, Amaury e Ezequiel tentaram ocultar o corpo colocando-o em um veículo na garagem para dificultar as investigações. Durante o interrogatório, Amaury admitiu ter planejado o crime devido à descoberta do suposto abuso cometido por Rafael contra sua filha anos antes.

Imagens de câmeras de segurança capturaram Amaury e Ezequiel antes do crime; Ezequiel desligou o sistema antes do ato. A defesa de Amaury argumenta que ele agiu sob forte emoção ao descobrir o suposto abuso.

Amaury e Ezequiel estão presos e responderão por homicídio triplamente qualificado. Este caso levanta questões sobre justiça com as próprias mãos e as consequências legais dessas ações.

