Pai reencontra filho desaparecido após busca intensa em São Paulo Arildo viaja de Santa Catarina para encontrar Mateus com apoio da GCM e do Cidade Alerta Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 23h28 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h28 )

Pai que dormiu na rua em SP encontra filho desaparecido há mais de três semanas

Arildo, de 43 anos, partiu de Araquari (SC) com a missão de encontrar seu filho Mateus, de 24 anos, desaparecido há três semanas em São Paulo. Sem dinheiro para hospedagem, Arildo dormiu na porta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) enquanto buscava pistas sobre Mateus, que perdeu contato após ser assaltado na rodoviária do Tietê.

Com o apoio do CIDADE ALERTA e da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Arildo participou de buscas intensas que incluíram a região da Cracolândia. Uma pista levou a equipe a um abrigo na zona norte da cidade, onde Mateus foi finalmente localizado.

O reencontro emocionante trouxe alívio a Arildo e encerrou dias de angústia para a família. A colaboração entre a comunidade e os serviços sociais foi crucial para localizar Mateus e reunir pai e filho novamente.

