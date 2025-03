Patrulha do Consumidor: Grávida denuncia ter sido maltratada em loja Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 15/03/2025 - 23h21 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h07 ) twitter

Celso Rusomanno foi até o Morumbi, na zona sul de São Paulo, para atender o chamado da Carol e do Thiago. O casal comprou um produto em uma loja de um shopping da capital paulista e descobriu que o preço estava errado. A diferença era de R$ 230. Ao ir à loja para reclamar, Carol, que está grávida, diz ter sofrido com o descaso e a falta de educação dos funcionários. Além de não terem reparado o erro, eles, segundo a consumidora, a xingaram e riram da cara dela. Russomanno levou a Patrulha do Consumidor até a loja para pedir explicações.

