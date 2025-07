Carro de luxo apresenta problema e conserto fica mais de R$ 200 mil

Bruno Paulo comprou um carro de luxo em março desse ano. E em pouco tempo, o veículo passou a apresentar problemas. Em um vídeo que ele postou nas redes sociais, é possível ver uma fumaça branca saindo por todas as partes do carro. As imagens viralizaram e tiveram mais de 14 milhões de visualizações. Bruno levou o carro em uma autorizada para fazer um orçamento para o conserto do veículo, mas o valor do reparo foi de R$ 200 mil, preço superior ao que ele pagou no automóvel. Enfrentando muitas dificuldades para resolver o problema, ele pediu ajuda para a Patrulha do Consumidor. Acompanhe o que aconteceu.



