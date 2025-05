Instalação de película automotiva danifica carro de cliente

Rita realizou o sonho de comprar um carro de luxo zero quilômetro. E para proteger a pintura, ela contratou a aplicação de uma película automotiva. Mas o serviço foi mal feito, deixando bolhas e danificando peças do veículo. A empresa que fez a instalação se prontificou a resolver a questão, mas se recusou a pagar o conserto na concessionária. Por isso, Rita acionou a Patrulha do Consumidor e o Celso Russomanno foi até a loja com ela. Veja o desfecho dessa história.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!