Mãe aciona Patrulha do Consumidor após assistência técnica danificar o celular da filha com autismo

Jucineia levou o celular da filha a uma assistência técnica para consertar a tela quebrada. No entanto, após 30 dias, além de não resolverem o problema inicial, a assistência danificou a parte traseira do aparelho. Jucineia, mãe de duas crianças com autismo, necessitava de um conserto cuidadoso. A loja informou que usaria peças originais, mas entregou peças paralelas, causando mais transtornos. A situação, que gerou um impasse, foi intermediada por Celso Russomanno, destacando a importância da escolha por serviços autorizados para evitar dores de cabeça. O caso ilustra desafios e direitos dos consumidores em situações de assistência técnica insatisfatória.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!