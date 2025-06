Patrulha do Consumidor: Família compra móveis planejados, e loja não entrega

Seu Silvio e a dona Carmem foram até a loja de móveis planejados que fica em frente ao prédio onde moram e fecharam a compra de armários e uma escrivaninha. Eles fizeram o pagamento do valor à vista. O prazo para entrega dos móveis era 12 de julho de 2024, quase um ano atrás. Até hoje, eles não receberam as compras. Com ajuda do filho do casal, a família fez um termo de rescisão com a loja. O dinheiro seria devolvido em cinco parcelas, mas nada foi entregue. Eles resolveram acionar a Patrulha do Consumidor, e o clima esquentou na loja.