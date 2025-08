Patrulha do Consumidor: Jovem paga cirurgia antecipada, mas morre antes de realizar o procedimento

Há poucos meses, a Letícia Carneiro perdeu a irmã em um acidente de moto. Gabriela havia contratado uma empresa para fazer cirurgia plástica após perder 70 quilos. O valor total dos procedimentos e algumas malhas ficou em R$ 20.820. Gabriela pagou tudo antecipadamente. Ao tentar marcar as cirurgias, ela não conseguia data. Quando conseguiu contato com um médico, foi informada que a Andressa, dona da empresa que ela tinha contratado, não tinha repassado o valor da cirurgia. Infelizmente, Gabriela faleceu e, agora, a Letícia está em busca dos direitos da irmã.



