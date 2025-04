Patrulha do Consumidor: loja de roupas volta a precificar peças em euro; veja o que fazer

A Patrulha do Consumidor voltou a entrar na briga dos consumidores contra uma famosa loja de roupas que, mais uma vez, precificou peças em euro no Brasil. Celso Russomanno foi até a zona leste de São Paulo para garantir os direitos da Beatriz e do Lucas, que foram impedidos de levar o produto pela cotação em real. A vendedora se recusou a vender pelo valor da etiqueta, mas, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é ilegal exibir preços em outra moeda que não a válida no país. Assista e saiba como agir nessa situação!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!