Patrulha do Consumidor: Loja se recusa a negociar carro usado com vários defeitos

Cynthia Ferreira da Silva é uma jovem batalhadora. Para comprar o primeiro carro, além de economizar todo o dinheiro que ganhava no estágio, ela começou a fazer bolos para vender. Depois de conseguir o valor necessário, foi até a loja e fez a compra de um veículo semi-novo. Cynthia mal havia saído da loja e várias luzes do painel do carro começaram a acender. O veículo ficou 19 dias no mecânico e voltou com os mesmos problemas. A Cynthia e os pais trocaram várias mensagens com o dono da loja e nada de resolver o problema. Sem saber mais o que fazer, eles acionaram a Patrulha do Consumidor e o Celso Russomanno foi até a loja com eles.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!