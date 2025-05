Polícia desarticula quadrilha de exploração sexual em boates Grupo aliciava jovens com promessas falsas de luxo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h49 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h49 ) twitter

Polícia descobre esquema que aliciava garotas de programa; uma delas morreu

A polícia desmantelou um esquema de exploração sexual que aliciava jovens com promessas enganosas de uma vida luxuosa. As vítimas eram levadas para boates em Auriflama, Catanduva, Pereira Barreto e Aparecida do Taboado, onde eram mantidas em cativeiro e forçadas a trabalhar sob condições precárias.

O grupo criminoso era liderado por Adriano Tributini, conhecido como Teco. Durante a operação policial, Adriano foi preso junto a outros dois suspeitos, enquanto um terceiro permanece foragido. Drogas, uma arma e cadernos de contabilidade foram apreendidos.

As investigações revelaram que as mulheres eram ameaçadas e perseguidas caso tentassem fugir. A morte de uma das vítimas impulsionou outras a denunciar os abusos sofridos. Entre os envolvidos estava Lorane Catiélien Soares, conhecida como Japa, que desempenhava um papel fundamental na organização ao controlar financeiramente as operações.

Além das prisões, a operação trouxe à tona a rede de abusos praticados contra as mulheres. O grupo foi indiciado por múltiplos crimes e planejava expandir suas atividades para outros estados.

