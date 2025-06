Polícia Federal intercepta drones usados por traficantes no Aeroporto de Guarulhos (SP) Aeroporto interrompe operações por quase uma hora devido à ação criminosa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h12 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h12 ) twitter

Polícia caça drones utilizados por traficantes que sobrevoam o Aeroporto Internacional de Guarulhos

A Polícia Federal realizou uma operação para combater o uso de drones por uma facção criminosa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Os drones eram utilizados para monitorar as atividades policiais e facilitar o tráfico de drogas. Durante a operação, pousos e decolagens foram interrompidos por 46 minutos, resultando em seis voos cancelados e outros atrasados.

Os criminosos tentavam introduzir no aeroporto três pacotes de cocaína, totalizando mais de 150 quilos. Os pacotes foram apreendidos pela polícia, que agora busca os responsáveis nas comunidades próximas ao aeroporto. As investigações indicam que os traficantes acessaram áreas restritas do aeroporto através de buracos em alambrados ou se escondendo em áreas de mata densa.

A operação foi desencadeada após um piloto alertar a torre de controle sobre a presença de drones próximos à aeronave. A cocaína apreendida seria embarcada em um voo com destino à África do Sul.

Assista ao vídeo - Polícia caça drones utilizados por traficantes que sobrevoam o Aeroporto Internacional de Guarulhos

