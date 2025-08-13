Refém ferida após ex-namorado invadir casa em Parelheiros
Polícia intervém e agressor é morto após manter refém por horas
Em Parelheiros, São Paulo, Amanda de 21 anos foi mantida refém por mais de cinco horas pelo ex-namorado Edvaldo. Ele não aceitava o fim do relacionamento e invadiu a casa dela armado com uma faca. Ao chegar ao local, Edvaldo afiou a faca na calçada antes de entrar na residência.
A família tentou negociar sua rendição sem sucesso. Durante o sequestro, Amanda foi agredida com cortes no pescoço, braços e costas. A Polícia Militar foi acionada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) interveio após quatro horas de tentativas frustradas de negociação.
Edvaldo atacou Amanda novamente quando a polícia usou uma bomba de efeito moral e uma arma de choque para imobilizá-lo. Diante da agressão iminente à vítima, os policiais dispararam contra Edvaldo. Ele foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos. Amanda continua internada lutando pela vida.
Quem foi a vítima do sequestro em Parelheiros?
A vítima foi Amanda, uma jovem de 21 anos.
Por que Edvaldo invadiu a casa de Amanda?
Edvaldo invadiu a casa de Amanda porque não aceitava o fim do relacionamento.
Como a polícia interveio durante a situação?
A polícia foi acionada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) interveio após tentativas frustradas de negociação. Durante a ação, Edvaldo atacou Amanda novamente, levando os policiais a disparar contra ele.
Qual é o estado de saúde de Amanda após o incidente?
Amanda continua internada e lutando pela vida após ter sido agredida e ferida durante o sequestro.
