Cidade Alerta

Refém ferida após ex-namorado invadir casa em Parelheiros

Polícia intervém e agressor é morto após manter refém por horas

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Amanda, de 21 anos, foi mantida refém por seu ex-namorado Edvaldo em Parelheiros, São Paulo.
  • Edvaldo invadiu a casa armado com uma faca e agrediu Amanda durante o sequestro.
  • A polícia tentou negociar a rendição de Edvaldo, mas a situação se deteriorou.
  • Edvaldo foi morto pela polícia ao atacar Amanda novamente durante a intervenção.

 

Em Parelheiros, São Paulo, Amanda de 21 anos foi mantida refém por mais de cinco horas pelo ex-namorado Edvaldo. Ele não aceitava o fim do relacionamento e invadiu a casa dela armado com uma faca. Ao chegar ao local, Edvaldo afiou a faca na calçada antes de entrar na residência.

A família tentou negociar sua rendição sem sucesso. Durante o sequestro, Amanda foi agredida com cortes no pescoço, braços e costas. A Polícia Militar foi acionada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) interveio após quatro horas de tentativas frustradas de negociação.

Edvaldo atacou Amanda novamente quando a polícia usou uma bomba de efeito moral e uma arma de choque para imobilizá-lo. Diante da agressão iminente à vítima, os policiais dispararam contra Edvaldo. Ele foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos. Amanda continua internada lutando pela vida.

Quem foi a vítima do sequestro em Parelheiros?

A vítima foi Amanda, uma jovem de 21 anos.


Por que Edvaldo invadiu a casa de Amanda?

Edvaldo invadiu a casa de Amanda porque não aceitava o fim do relacionamento.

Como a polícia interveio durante a situação?

A polícia foi acionada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) interveio após tentativas frustradas de negociação. Durante a ação, Edvaldo atacou Amanda novamente, levando os policiais a disparar contra ele.


Qual é o estado de saúde de Amanda após o incidente?

Amanda continua internada e lutando pela vida após ter sido agredida e ferida durante o sequestro.

