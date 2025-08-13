Refém ferida após ex-namorado invadir casa em Parelheiros Polícia intervém e agressor é morto após manter refém por horas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h24 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Amanda, de 21 anos, foi mantida refém por seu ex-namorado Edvaldo em Parelheiros, São Paulo.

Edvaldo invadiu a casa armado com uma faca e agrediu Amanda durante o sequestro.

A polícia tentou negociar a rendição de Edvaldo, mas a situação se deteriorou.

Edvaldo foi morto pela polícia ao atacar Amanda novamente durante a intervenção.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Parelheiros, São Paulo, Amanda de 21 anos foi mantida refém por mais de cinco horas pelo ex-namorado Edvaldo. Ele não aceitava o fim do relacionamento e invadiu a casa dela armado com uma faca. Ao chegar ao local, Edvaldo afiou a faca na calçada antes de entrar na residência.

A família tentou negociar sua rendição sem sucesso. Durante o sequestro, Amanda foi agredida com cortes no pescoço, braços e costas. A Polícia Militar foi acionada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) interveio após quatro horas de tentativas frustradas de negociação.

Edvaldo atacou Amanda novamente quando a polícia usou uma bomba de efeito moral e uma arma de choque para imobilizá-lo. Diante da agressão iminente à vítima, os policiais dispararam contra Edvaldo. Ele foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos. Amanda continua internada lutando pela vida.

Quem foi a vítima do sequestro em Parelheiros?

A vítima foi Amanda, uma jovem de 21 anos.

‌



Por que Edvaldo invadiu a casa de Amanda?

Edvaldo invadiu a casa de Amanda porque não aceitava o fim do relacionamento.

Como a polícia interveio durante a situação?

A polícia foi acionada e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) interveio após tentativas frustradas de negociação. Durante a ação, Edvaldo atacou Amanda novamente, levando os policiais a disparar contra ele.

‌



Qual é o estado de saúde de Amanda após o incidente?

Amanda continua internada e lutando pela vida após ter sido agredida e ferida durante o sequestro.

Veja também

‌



Wesley entrou em um carro, que foi localizado e periciado, e nunca mais voltou

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Pai de família desaparece após sair de casa para comprar fraldas para o filho Homem mata ex-esposa e sogro após não aceitar o fim do casamento Jovem trabalhador desaparece após pegar carro por aplicativo em São Paulo Mulher é mantida refém por cinco horas pelo ex-marido; ele não aceitava o fim do relacionamento Dor e revolta: mãe de gari assassinado por empresário fala pela primeira vez Casal que estava desaparecido é encontrado morto em motel de Santa Catarina SOS Mulheres: Influenciador Vilhena agride amiga da namorada que denunciou as traições dele Pai do bebê e namorada são indiciados pela morte de jovem que fez aborto em motel Idoso tem carro incendiado pela ex-companheira que não aceitava o término da relação Motociclista sai para comprar almoço de Dia dos Pais e é agredido e esfaqueado após causar acidente Corpo de gari assassinado por empresário é velado sob forte comoção em Minas Gerais Mãe e filho desaparecem em Curitiba (PR); rapaz devia dinheiro para agiotas Garoto de 6 anos presencia o pai assassinando a mãe dentro de casa Sargento do Exército mata esposa e filha de 1 ano e tira a própria vida após o crime Exclusivo: veja imagens inéditas de Alexandre e Anna Jatobá, acusados de matar Isabella Nardoni Homem planeja execução da namorada por ela se recusar a deixar a vida de garota de programa Cantor de pagode é alvo de ataque de criminosos; filha de 4 anos está internada no hospital Garçom de churrascaria famosa é morto a tiros por engano na região metropolitana de São Paulo Homem é morto a tiros por ex-namorado da atual companheira na região metropolitana de São Paulo Homem mata a ex-esposa e envia áudio aos filhos confessando o crime e fazendo novas ameaças

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!