São Paulo em estado de atenção devido a chuvas intensas Defesa Civil alerta para tempestades até domingo (6) Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 17h50

Chuvas fortes colocam cidade de São Paulo em estado de atenção nesta quinta (3)

A cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção nesta quinta (3) devido às fortes chuvas que atingem a região. A Defesa Civil estabeleceu um gabinete de crise para monitorar a situação, com previsão de tempestades até domingo. Atualmente, a capital enfrenta mais de 600 km de congestionamento.

As chuvas afetam todas as zonas da cidade, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê, onde há risco de alagamentos. Ventos fortes entre 60 e 70 km/h foram registrados em algumas áreas. A Defesa Civil emitiu alertas para que a população tome cuidado nas próximas horas, especialmente nas zonas norte e em municípios vizinhos como Atibaia.

