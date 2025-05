Sargento da Polícia Militar comete duplo homicídio em lanchonete na Paraíba Policial mata ex-companheira e patrão dela em frente a crianças Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h15 ) twitter

Um sargento da Polícia Militar assassinou sua ex-companheira e o patrão dela em uma lanchonete na cidade de Marizópolis (PB). O crime ocorreu após o policial, identificado como Almir Pinheiro, atirar contra Francisca, de 30 anos, e o empresário Adriano, de 34 anos. Francisca havia se separado do sargento e começado a trabalhar na lanchonete, mas foi morta na frente de testemunhas, incluindo crianças.

Francisca buscava independência após anos em um relacionamento abusivo, mas o ex-companheiro não aceitava a separação e monitorava suas atividades. No dia do crime, Pinheiro chegou ao local e disparou contra ela e, em seguida, contra Adriano, que era proprietário do estabelecimento e havia oferecido emprego à vítima.

Após o ataque, o sargento fugiu para o Ceará, onde foi capturado e preso. Com ele, foram encontradas duas armas de fogo, que passarão por perícia. O caso chocou a população local, destacando a questão da violência doméstica e os desafios enfrentados por mulheres em busca de autonomia.

