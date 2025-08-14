Segurança de boate é morto ao tentar evitar briga em Minas Gerais
Jaílton Pereira Júnior foi baleado por cliente expulso de casa noturna
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um segurança de 27 anos foi morto a tiros em uma boate em Pará de Minas, Minas Gerais, após tentar interromper uma briga. Jaílton Pereira Júnior foi atingido na cabeça por um cliente que havia sido expulso do local. O incidente ocorreu durante a madrugada, e a vítima foi sepultada sob forte comoção de familiares e amigos.
O suspeito, de 30 anos, teria saído do local para buscar uma arma em seu carro antes de retornar e disparar contra Jaílton. Câmeras de segurança registraram a confusão que se seguiu aos tiros. Testemunhas relataram que a briga começou entre dois homens e que o cliente responsável pelos disparos já havia causado tumulto anteriormente naquela noite.
Jaílton morava com a esposa na cidade e costumava trabalhar em eventos na boate. O suspeito, que fugiu após o crime, possui histórico criminal, incluindo tráfico de drogas, lesão corporal e infrações de trânsito. A polícia segue investigando o caso.
Quem foi a vítima do incidente na boate em Pará de Minas?
A vítima foi Jaílton Pereira Júnior, um segurança de 27 anos, que foi baleado ao tentar interromper uma briga.
O que aconteceu com o suspeito após o crime?
O suspeito, de 30 anos, fugiu após o crime e possui um histórico criminal, incluindo tráfico de drogas e lesão corporal.
Como ocorreu o incidente que levou à morte de Jaílton?
Jaílton foi atingido na cabeça por um cliente que havia sido expulso da boate. O suspeito saiu para buscar uma arma em seu carro e retornou para disparar contra ele.
Qual está sendo a reação da polícia em relação a esse caso?
A polícia está investigando o caso e analisando imagens de câmeras de segurança que registraram a confusão que se seguiu aos tiros.
Veja também
Companheira do suspeito foi presa e a vítima foi resgatada sem ferimentos
Cidade Alerta playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!