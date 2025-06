Suspeito de matar jovem grávida no Paraná envia áudios com sua versão Ruan Martins, conhecido como "Lázaro Paranaense", alega inocência e diz que jovem se suicidou Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h20 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h20 ) twitter

‘Lázaro paranaense’, acusado de matar jovem grávida, alega que ela tirou a própria vida por ciúme

Ruan Martins, apelidado de “Lázaro Paranaense”, está foragido após ser acusado de envolvimento na morte de Isabelle Bonfim, uma jovem grávida de 17 anos. Em áudios enviados ao seu advogado, Ruan nega ter cometido o crime e afirma que Isabelle tirou a própria vida por ciúmes do relacionamento dele com a irmã dela.

Segundo a versão apresentada por Ruan, ele estava fora da casa quando ouviu o disparo e encontrou Isabelle já sem vida ao retornar. Ele alega que a irmã de Isabelle testemunhou o ocorrido e afirmou que a jovem cometeu o ato por não aceitar seu envolvimento com Ruan.

A polícia ainda não encontrou a arma do crime, um revólver calibre 38, que Ruan afirma ter deixado no local. Testemunhas relataram uma discussão entre o casal na noite do crime, além do consumo de bebidas alcoólicas. Com um histórico criminal prévio, Ruan permanece escondido em uma área de mata em Rio Branco do Sul, Paraná, enquanto as autoridades intensificam as buscas para capturá-lo.

