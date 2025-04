Testemunha desaparece após audiência de homicídio em São Paulo Filho de vítima some após enfrentar suspeitos em tribunal Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 21h34 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h34 ) twitter

Briga de vizinhos na Grande São Paulo termina em morte e testemunha desaparece

Alecsandro foi morto por vizinhos na frente do filho Samuel, na Grande São Paulo. Três anos após o crime, uma audiência foi marcada para julgar os acusados, que permanecem em liberdade. Samuel, testemunha ocular do crime, desapareceu após se encontrar com os suspeitos no tribunal.

Alecsandro havia sido agredido anteriormente pelos mesmos vizinhos e hospitalizado, mas retornou para casa apesar das ameaças. Na ocasião de sua morte, Samuel presenciou o ataque e buscava justiça pelo pai desde então. A audiência foi adiada, levando ao desaparecimento repentino de Samuel, deixando a família desesperada.

A mãe de Samuel teme que seu desaparecimento esteja ligado ao julgamento. A namorada dele, vivendo em Portugal, busca respostas enquanto a família tenta rastrear seus últimos movimentos por aplicativos de transporte. A polícia ainda não possui pistas concretas sobre o paradeiro de Samuel.

