Mulher é morta pelo noivo em São Paulo após desistir do casamento dias antes da cerimônia

O mecânico de avião, Vinícius, não aceitou o término do relacionamento e assassinou Caroline, comissária de bordo, em Bragança Paulista (SP). O casal, que se conheceu há poucos meses, havia feito planos, marcado a data do casamento e comprado uma padaria para administrar juntos. Pouco antes da celebração, Caroline decidiu cancelar o casamento por motivos ainda não esclarecidos. Enfurecido, Vinícius a matou e, em seguida, colocou um cartaz de "luto" no vidro da padaria. As investigações buscam entender os motivos do crime e o que levou a noiva a romper o relacionamento. O mecânico de avião, Vinícius, não aceitou o término do relacionamento e assassinou Caroline, comissária de bordo, em Bragança Paulista (SP). O casal, que se conheceu há poucos meses, havia feito planos, marcado a data do casamento e comprado uma padaria para administrar juntos. Pouco antes da celebração, Caroline decidiu cancelar o casamento por motivos ainda não esclarecidos. Enfurecido, Vinícius a matou e, em seguida, colocou um cartaz de "luto" no vidro da padaria. As investigações buscam entender os motivos do crime e o que levou a noiva a romper o relacionamento.