Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Tragédia na música sertaneja: integrante de dupla morre, e esposa dele é agredida pelo outro cantor

Benício foi preso por agredir Eliana, viúva de Thiago

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A dupla sertaneja Thiago e Benício terminou após a morte de Thiago em um acidente de moto.
  • Benício convidou Eliana, viúva de Thiago, para uma nova parceria musical que falhou devido a desavenças pessoais.
  • Benício agrediu Eliana em sua casa, resultando em ferimentos graves e na presença dos filhos dela.
  • A Guarda Civil Metropolitana prendeu Benício, encerrando a colaboração musical e destacando a violência enfrentada por Eliana.

 

A dupla sertaneja formada por Thiago e Benício teve um fim trágico após a morte de Thiago em um acidente de moto. Após sua morte, Benício convidou Eliana, viúva de Thiago, para formar uma nova parceria musical. Inicialmente promissora, a colaboração foi interrompida por desavenças pessoais que culminaram em agressões físicas por parte de Benício.

Benício buscava sucesso ao lado de Eliana em Goiás. No entanto, ele tentou transformar a relação profissional em algo pessoal, o que foi recusado por Eliana. Em um episódio violento, Benício agrediu Eliana em sua casa na presença dos filhos dela, causando ferimentos graves.

A Guarda Civil Metropolitana interveio rapidamente, prendendo Benício e encerrando a parceria musical entre eles. O incidente destaca a violência enfrentada por Eliana e seus filhos durante o ataque.

O que causou o fim da dupla sertaneja formada por Thiago e Benício?

O fim da dupla sertaneja ocorreu após a morte de Thiago em um acidente de moto.


Qual foi a razão para a agressão de Benício contra Eliana?

Benício tentou transformar a relação profissional com Eliana em algo pessoal, o que foi recusado por ela, levando a desavenças que culminaram em agressões físicas.

Como ocorreu o episódio de violência envolvendo Benício e Eliana?

Benício agrediu Eliana em sua casa, na presença dos filhos dela, causando ferimentos graves.


Qual foi a reação das autoridades diante da agressão?

A Guarda Civil Metropolitana interveio e prendeu Benício, encerrando a parceria musical entre ele e Eliana.

Veja também


A suspeita de cometer o crime seria a ex-namorada dele, acusada de já tê-lo dopado uma vez

Cidade Alerta playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.