Tragédia na música sertaneja: integrante de dupla morre, e esposa dele é agredida pelo outro cantor
Benício foi preso por agredir Eliana, viúva de Thiago
A dupla sertaneja formada por Thiago e Benício teve um fim trágico após a morte de Thiago em um acidente de moto. Após sua morte, Benício convidou Eliana, viúva de Thiago, para formar uma nova parceria musical. Inicialmente promissora, a colaboração foi interrompida por desavenças pessoais que culminaram em agressões físicas por parte de Benício.
Benício buscava sucesso ao lado de Eliana em Goiás. No entanto, ele tentou transformar a relação profissional em algo pessoal, o que foi recusado por Eliana. Em um episódio violento, Benício agrediu Eliana em sua casa na presença dos filhos dela, causando ferimentos graves.
A Guarda Civil Metropolitana interveio rapidamente, prendendo Benício e encerrando a parceria musical entre eles. O incidente destaca a violência enfrentada por Eliana e seus filhos durante o ataque.
