Transferência de Maicol para Guarulhos levanta questões jurídicas

Veja o momento em que Maicol chega ao Centro de Detenção Provisória de Guarulhos após transferência

Maicol Salles dos Santos foi transferido da delegacia de Cajamar para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos. A defesa alega que houve pressão psicológica durante seu depoimento noturno, realizado sem a presença dos advogados, comprometendo a validade da confissão obtida.

Os advogados pediram a transferência por razões de segurança e agora buscam anular a confissão devido às condições em que foi colhida. Maicol foi transportado discretamente para Guarulhos em um forte esquema de segurança, passando por exames no Instituto Médico Legal (IML) antes da admissão no CDP.

A defesa destaca inconsistências no inquérito que comprometem sua credibilidade. As autoridades continuam seguindo os procedimentos legais para garantir que os direitos do investigado sejam respeitados enquanto o caso pode sofrer novas reviravoltas com as estratégias legais da defesa.

