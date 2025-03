Transferência de Maicol Salles gera debate sobre confissão em caso de homicídio Acusado de matar jovem é levado sob forte esquema de segurança Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 17h34 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h34 ) twitter

Maicol é transferido de Cajamar (SP) para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos

Maicol Salles dos Santos, acusado de envolvimento na morte de Vitória Regina de Souza, foi transferido da delegacia de Cajamar para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Seus advogados planejam contestar a confissão, alegando que ela ocorreu sob pressão.

A transferência foi solicitada pela defesa, que argumenta que Maicol foi coagido a confessar o crime. A operação contou com um esquema reforçado de segurança realizado por uma equipe especializada da Polícia Civil para garantir a integridade do detento durante o trajeto.

Antes de ser levado ao CDP-2 de Guarulhos, Maicol passou pelo Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito, assegurando que não sofreu maus-tratos. A ação foi acompanhada por um promotor, além dos familiares e advogados do acusado.

A defesa busca anular a confissão, o que pode resultar em um complexo processo jurídico. O caso também levanta a possibilidade de reconstituição do crime e análise das evidências encontradas no celular do suspeito.

