Três gerações de uma família são encontradas mortas em Belo Horizonte (MG)

Mulher, filha e neta de 2 anos são encontradas mortas em apartamento; cachorros também morreram

Em Belo Horizonte (MG), três gerações de uma mesma família foram encontradas mortas em um apartamento no bairro Barro Preto. Os corpos pertenciam a Cristina Teixeira Antonini, de 66 anos, sua filha Daniela Teixeira Antonini, de 40 anos, e a neta Giovanna Antonini Vasconcelos, de quase 2 anos. Além delas, quatro cães também foram encontrados mortos no local.

A polícia foi acionada após a síndica do prédio notar um forte odor vindo do apartamento e a ausência prolongada das moradoras. A investigação inicial apontou que o imóvel estava com portas e janelas vedadas e carvões queimados foram encontrados em bandejas, levantando suspeitas de morte por intoxicação. Não havia sinais de violência nos corpos.

Uma carta de despedida escrita por Daniela foi encontrada, mencionando dificuldades financeiras. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias das mortes, enquanto a comunidade local permanece abalada com a tragédia.

