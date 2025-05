Três suspeitos são presos por assassinato de jovem grávida em São Paulo Investigação aponta recusa em assumir paternidade como motivo do crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h31 ) twitter

Polícia prende três homens suspeitos de matarem jovem grávida de 22 anos

A Polícia Civil deteve três homens suspeitos de estarem envolvidos no assassinato de Raiane do Prado, uma jovem de 22 anos grávida, em Pratânia, interior de São Paulo. As investigações indicam que o crime foi motivado pela recusa de um dos acusados, pai da criança, em aceitar a paternidade.

Raiane desapareceu após receber uma mensagem de uma amiga para se encontrar na praça local. Ela chamou um motorista por aplicativo conhecido como seu João. No dia do desaparecimento, ela foi vista entrando no carro branco conduzido por ele. Mais tarde, o veículo foi encontrado em uma oficina com manchas de sangue no interior.

Durante a investigação, seu João confessou ter levado Raiane para um encontro com Michel Luiz Amaro de Campos e Iago. Ambos confessaram ter planejado e executado o crime devido à gravidez indesejada por Michel. A jovem foi morta dentro do carro e seu corpo foi descartado em um lixão que ainda não foi localizado.

A família de Raiane continua buscando respostas enquanto aguarda justiça pela perda trágica.

