Triângulo amoroso em Extrema resulta em morte por asfixia Jovem de 23 anos é encontrada morta em casa; caso envolve relacionamento secreto Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 20h58 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h58 )

Caso amoroso entre vítima e amiga termina em morte por asfixia em Minas Gerais

Jéssica Freitas Santos Silva, de 23 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Extrema, Minas Gerais, por Vanessa, sua colega de trabalho. A jovem não havia comparecido ao trabalho, o que levou Vanessa a ir até sua casa. Ao encontrar o corpo, Vanessa contatou a família de Jéssica, que se surpreendeu ao ouvir hipóteses de suicídio, já que a jovem não demonstrava sinais de problemas emocionais.

A situação tomou um novo rumo quando o celular de Jéssica revelou um relacionamento amoroso entre ela e Vanessa, o que teria sido descoberto pelo marido de Vanessa, Wilson. O laudo do IML indicou que a causa da morte foi asfixia, reforçando as suspeitas da família de que Jéssica foi assassinada. A polícia iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias da morte, que ainda está em fase inicial e sem suspeitos definidos.

Mensagens no celular da jovem revelaram que ela recebeu alertas de Vanessa sobre possíveis ameaças de Wilson, que não aceitava o relacionamento. A família de Jéssica busca imagens de câmeras de segurança para esclarecer se alguém entrou no apartamento na data da morte. As autoridades tratam o caso como morte suspeita, e a investigação continua em curso.

