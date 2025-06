Trump anuncia cessar-fogo entre Irã e Israel após ataques Trégua temporária busca aliviar tensões no Oriente Médio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h56 ) twitter

Donald Trump anuncia cessar-fogo entre Irã e Israel nesta segunda-feira (23)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre Irã e Israel após recentes ataques a bases no Iraque e Catar pelo Irã. A ofensiva americana havia focado em instalações nucleares iranianas. Trump afirmou que ambos os países concordaram com a trégua temporária para reduzir as tensões crescentes na região. A decisão surpreendeu a comunidade internacional e visa estabilizar temporariamente o cenário no Oriente Médio.

