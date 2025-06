Acidente de balão em SC: piloto presta depoimento

Segundo a polícia, empresa dona do balão que pegou fogo e caiu em Santa Catarina estava regular e o voo estava autorizado pela Anac. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa neste sábado (21). O piloto do balão já foi ouvido pelas autoridades e as investigações sobre as possíveis causas do acidentes continuam.



