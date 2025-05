Acompanhe a negociação do GATE com suspeito que faz motorista de ônibus refém na zona leste de SP

A polícia está em negociação com um suspeito dentro de um ônibus ao lado da estação de metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo. O homem faz um motorista de ônibus de refém e, a todo momento, conversa com o negociador. Já se passam mais de duas horas desde o começo da ocorrência, mas o suspeito não parece dar sinais de rendição. O GATE posicionou snipers caso haja alguma movimentação maior do homem.



