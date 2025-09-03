Adolescente desaparece e é encontrado enterrado em cova rasa em uma comunidade de AL

Samuel, de 16 anos, saiu de casa para assistir a uma apresentação de quadrilha no centro de Rio Largo, em Alagoas. Minutos depois, a mãe sentiu que havia algo de errado e começou a ligar para o filho, mas Samuel não atendeu. Ele desapareceu sem deixar pistas. Uma semana depois, o pai do adolescente encontrou o corpo do filho. Samuel estava enterrado em uma cova rasa, dentro de uma comunidade. A polícia agora tenta descobrir quem matou Samuel. Alidiane, a mãe do adolescente, diz que o filho era um bom menino e só quer Justiça.



