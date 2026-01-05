Adolescente é assassinada pelo ex-namorado após discussão

Eva, de 16 anos, foi vítima de um crime covarde pelo ex-namorado na frente da própria casa. Tudo aconteceu após uma discussão entrar os dois na rua. Ela deu as costas, e ele se aproximou, sacou uma faca e começou a golpeá-la. Eva ainda tentou correr, porém, ele a segurou. Ela começou a gritar e foi para dentro de casa. Ela não resistiu. Alisson se entregou momentos depois na delegacia após a morte da ex-namorada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!