Adolescente suspeito de assalto é morto por policial militar de folga em Santos (SP)

Um suspeito de assalto foi morto por um policial militar de folga após abordar a vítima em Santos, no litoral paulista. Uma câmera de monitoramento registrou quando a vítima subiu na moto e foi abordada por uma dupla de criminosos que também estava de motocicleta. A mulher foi obrigada a descer e o criminoso que estava na garupa assumiu a direção da moto roubada. Neste momento, o agente apareceu e atirou várias vezes. Um adolescente, de 17 anos, morreu no local e o comparsa dele, de 19, ficou ferido.



