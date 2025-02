Amiga traíra: disputa amorosa entre jovens acaba em morte na Grande São Paulo

Larissa e Stéfany namoraram o mesmo rapaz, em épocas diferentes, mas a disputa amorosa sempre foi motivo de uma rivalidade cheia de bate-boca e até agressões. Stéfany terminou com o rapaz e seguiu a vida. Mas Larissa, obcecada pelo fato de que a jovem ainda poderia estar se relacionando com o rapaz, nunca acreditou nisso. Então, ela fingiu fazer as pazes com Stéfany, se fez de melhor amiga e esperou o melhor momento para atacar. No meio da rua, em Barueri, na Grande São Paulo, ela deu dois golpes de faca no pescoço de Stéphany, que morreu no local. A suspeita se entregou e foi presa.



